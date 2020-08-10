ضياء السيد: الأهلي فاز على إنبي بأقل مجهود

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، أن الأهلي انتصر على إنبي بأقل مجهود.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي انتصر بأقل مجهود ورامي صبري يتحمل الهدف الأول لأنه أكثر المدافعين خبرة، كما أن

عودة حمدي فتحي مكسب".

وأكمل: "بادجي مستواه ضعيف حتى الآن، لابد أن نصبر عليه لعله يكرر تجربة فلافيو، كما أن غياب حسين الشحات ورمضان صبحي مؤثر بشكل كبير جدا في الجانب الهجومي".

وأتم: "الأهلي تأخر في حسم ملف رمضان صبحي".