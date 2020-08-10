اكد محمد ابراهيم لاعب مصر المقاصة، ان ايهاب جلال المدير الفني للفريق سبب تالقه في مباراة اليوم امام اسوان والتي اقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الدوري .
واشار ابراهيم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذييقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، " ايهاب جلال تعامل معي بشكل جيد فنيا داخل الملعب ومنحني راحتي في المباراة ولم يزيد علي اي عبيء".
وتابع أنه واجهه سوء حظ في الكرة التي ارتدمت بالعارضة ولكني اثق في قداراتي في المباريات المقبلة مؤكدا انه يسعى على مواصلة الاداء الجيد.
وعن انضمامه للأهلي قائلا:" انا افكر حاليا في مستقبلي مع المقاصة واتمنى الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ابراهيم عن الانتقال للأهلي: مستقبلي مع مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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