شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي في ذمة الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت جمعية الإعلام الرياضي المرحوم الزميل صدقي عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد. وكان عبد العزيز عمل سابقاً في صحف الاتحاد والوحدة والرؤية والوطن. ويتقدم «الخليح الرياضي» بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد.

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