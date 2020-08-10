شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يرحل عن تشيلسي بعد 7 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي رحيله عن النادي اللندني بعدما قضى سبع سنوات «رائعة» في ستامفورد بريدج.

وكتب اللاعب البالغ عمره 32 عاماً، الذي ذكرت تقارير أنه اقترب من الانتقال إلى أرسنال، خطاباً لوداع المشجعين ونشره على تويتر.

وقال ويليان «لقد حان وقت الرحيل. أنا في الواقع سأفتقد زملائي. أرحل برأس مرفوع وأشعر بالأمان أني فزت بأشياء هنا ودائماً ما كنت أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي».

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