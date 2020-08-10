«كوستاس مانولاس» يكشف حقيقة رفض ميسي مصافحته عقب انتهاء مواجهة برشلونة ونابولي

رد اليونانى كوستاس مانولاس مدافع نابولى الإيطالى، على الأقاويل التى أشارت إلى رفض النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة مصافحته عقب انتهاء مواجهة الفريقين، أمس السبت، فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكتب مانولاس على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" :"فى بعض الأحيان يجب أن تكون منتبها قبل أن تكتب أشياء سيئة، عليك تأمل الصورة جيدا ! لم أرى أبدا لاعبا يلعب وهو يرتدى ساعة فى يده".

وأوضح مانولاس أنه ليس من رفض ميسى مصافحته، حيث أنه لم يكن يرتدى ساعة فى المباراة.

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، رفض مصافحة اليوناني كوستاس مانولاس لاعب نابولي الإيطالي، بعد مباراة الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالونى، والتي حسمها رفاق البرغوث بثلاثة أهداف ضمن منافسات إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وأوضحت التقارير إلى أنه هناك علاقة عداوة بين ميسى واللاعب اليوناني منذ أن كان الأخير ضمن صفوف روما وأحرز هدف الفوز فى الريمونتادا الشهيرة ضد البارسا فى الدور ربع النهائى منذ موسمين، ليقود فريقه للفوزبثلاثية والتأهل لنصف النهائى.