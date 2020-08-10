شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365: حسام الزناتي سبب أزمة حضور العشري مباراة الزمالك والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 ، ان لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، ادانت حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في أزمة عدم تنفيذ طارق العشري مدرب المصري عقوبة الإيقاف الموقعة عليه.

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وقال شبانه في لايف الخليج 365 ، ان اتحاد الكرة فتح تحقيقا في الواقعة وأكد مسؤولو لجنة الانضباط أن مراقب المسابقات هو المنوط به متابعة تنفيذ العقوبات الموقعة على اي عنصر سواء لاعب أو مدرب، وان حسام الزناتي كان يجب ان يبلغ المصري باستمرار ايقاف العشري علي خلفية ايقافه ٣ مباريات عندما كان مدربا لحرس الحدود وقضي منها مباراتين فقط .