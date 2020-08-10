شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..الاهلي يضغط بعد التقدم بهدف أمام إنبي ومشاركة وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، تستمر النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد فى الدقيقة 64 من المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وجاء الهدف إثر تمريرة رائعة من ايمن أشرف، أحسن محمد هاني التعامل معها ولعبها "لوب" في شباط أنبي ، وتشهد المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.

بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي بكل قوة من أجل زيارة مرمى الفريق البترولي وتعرض عمرو ناصر مهاجم أنبي للأصابة نتيجة الإصطدام بمحمد الشناوي قبل أن ينال ايمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة معه أحمد علي لاعب أنبي.

وفي الدقيقة 31 توقفت المباراة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه قبل أن يتم إستئناف المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ، حاول الأهلي الضغط على مرة إنبي ولجأ لسلاح التسديد وحاول إختراق حصون الفريق البتروي الدفاعية لكن دون جدوى ،وفي الدقيقة 59 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييرين دُفعة واحدة بنزول حمدي فتحي وبادجي بدلاً من ديانج ومروان محسن على التوالي.

ونجح محمد هاني في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 64 مثستغلاً سيطرة الأحمر على مجريات اللقاء حيث تلقي هاني كرة جيدة من أيمن أشرف ولعبها "لوب" بشكل جيد في شباك إنبي وواصل الأهلي الضغط على أنبي لكن بادجي ظهر غير موفق قبل أن يشارك وليد سليمان بدلاً من جيرالدو في الدقيق 72.