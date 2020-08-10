أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 9| 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 9| 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مشاركة طارق حامد والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم في تدريبات اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا في الجولة الـ 18 بالدوري.
الزمالك يخوض آخر مران قبل لقاء الاتحاد بمشاركة طارق حامد وبن شرقى
اختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وشهد التدريب مشاركة الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفنى للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها فى مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين فى بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.
الزمالك يُعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى غداً
أعلن مسئولو الزمالك سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.
كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى للغد
قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري إلى غد مثلما حدث فى لقاء المصرى الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة، حيث يلتقي الزمالك مع زعيم الثغر غدا، الاثنين، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب.
كارتيرون يطلب من لاعبي الزمالك استغلال الفرص أمام الاتحاد
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من لاعبي الفريق ضرورة استغلال الفرص امام مرمي الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء غدا ببرج العرب بالجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشدد كارتيرون علي لاعبيه وتحديدا المهاجمين مصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونجو بضرورة استغلال الفرص التي تأتي لهم أمام المرمي، خاصة ان الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة امام مرمي المصري في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
الزمالك يظهر بالزى الأزرق أمام الاتحاد السكندرى غداً
تقرر ارتداء لاعبى الزمالك الزى البديل باللون الأزرق فى مباراتهم أمام الاتحاد السكندرى، المقرر لها التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
مصطفى فتحى يبتعد عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى
ابتعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، عن حسابات كارتيرون للمشاركة مع الفريق الأبيض فى مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويواصل مصطفى فتحي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن لقاء المصري السابق فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة .
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