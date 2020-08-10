شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف الخليج 365 يكشف أزمة أحمد فتحى فى معسكر الأهلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "، أن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، قد أثار أزمة فى معسكر فريقه قبل ساعات من مواجهة إنبى، المُقامة الآن على ملعب ستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365، أن أحمد فتحى فور علمه باقتراب محمد هانى من المشاركة أساسيًا على حسابه وبدء الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى منحه التعليمات الفنية للمباراة أبدى غضبه الشديد وذهب لغرفته فى فندق الاقامة ولم يلتفت لمحاولات زملائه لخروجه وتواجده معهم.

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أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 أن تصرفات أحمد فتحى أثارت غضب رينيه فايلر والذى أكد إنه لا يلتفت لمثل هذه التصرفات، مشيدًا بموقف شريف اكرامى، حارس مرمى الفريق، الذى لم يمتعض رغم استبعاده تماما خاصة وأن موقفه يشبه موقف أحمد فتحى، حيث إن الثنائى ينتهى عقديهما مع الأهلى نهاية الموسم وسينتقلا لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.