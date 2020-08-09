ويليان يؤكد رحيله عن تشيلسي بعد قضاء سبع سنوات

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البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي

أكد البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي رحيله عن النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما قضى سبع سنوات "رائعة" في ستامفورد بريدج.

وكتب اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي ذكرت تقارير أنه اقترب من الانتقال إلى أرسنال، خطابا لوداع المشجعين ونشره على تويتر.

وقال ويليان "لقد حان وقت الرحيل. أنا في الواقع سأفتقد زملائي. أرحل برأس مرفوعة وأشعر بالأمان أني فزت بأشياء هنا ودائما ما كنت أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي".

والتحق ويليان، الذي بدأ مسيرته في كورنثيانز في ساو باولو بالبرازيل، بتشكيلة تشيلسي قادما من أنجي الروسي في 2013 وشارك في أكثر من 300 مباراة وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

وانتهى عقد ويليان هذا الصيف ولم يتوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لفترة طويلة.

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وقال ويليان "في أغسطس 2013 تلقيت عرضا من تشيلسي، واقتنعت أن هذا هو المكان المناسب لكي ألعب".

وأضاف "اليوم أنا متأكد أنه كان القرار السليم. قضيت الكثير من الأوقات السعيدة، وبعض الأوقات الحزينة، وفزت بألقاب".

وأعلن أيضا الإسباني بيدرو رحيله عن تشيلسي اليوم الأحد بعدما قضى خمس سنوات في النادي.

ودعم تشيلسي صفوفه بالفعل وتعاقد مع حكيم زياش جناح أياكس أمستردام وتيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج، ويبحث عن صفقات جديدة في ظل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.