شكرا لقرائتكم خبر ترشيح آسيويين لأجمل هدف بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي في الإنترنت، إن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والإيراني علي رضا جاهنباخيش، ضمن 9 أهداف مرشحة لجائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

وجاء هدف سون المرشح عبر مجهود فردي في مباراة فريقه توتنهام هوتسبر أمام بيرنلي، في حين كان هدف جاهنباخيش الذي يلعب لفريق برايتون عبر تسديدة مقصية في مباراة أمام تشيلسي.

ولا يزال التصويت لاختيار أجمل هدف مفتوحا عبر موقع رابطة الدوري الإنجليزي، ويستمر حتى الثامنة مساء اليوم. ونال هدف سون أمام بيرنلي جائزة أجمل هدف في البطولة خلال شهر ديسمبر، حيث جاء هذا الهدف بعد مجهود فردي والتقدم لمسافة كبيرة قبل التسديد في الشباك.

في المقابل سجل جاهنباخيش هدفه في مباراة فريقه برايتون أمام تشيلسي في يناير، وذلك عبر تسديدة مقصية جميلة. وسوف يتم تحديد الهدف الفائز بعد احتساب أصوات الجماهير والرجوع إلى آراء مجموعة من الخبراء.