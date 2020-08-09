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ترشيح آسيويين لأجمل هدف بالدوري الإنجليزي

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي في الإنترنت، إن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والإيراني علي رضا جاهنباخيش، ضمن 9 أهداف مرشحة لجائزة أجمل هدف في لموسم 2019-2020.

وجاء هدف سون المرشح عبر مجهود فردي في مباراة فريقه توتنهام هوتسبر أمام بيرنلي، في حين كان هدف جاهنباخيش الذي يلعب لفريق برايتون عبر تسديدة مقصية في مباراة أمام .

ولا يزال التصويت لاختيار أجمل هدف مفتوحا عبر موقع رابطة الدوري الإنجليزي، ويستمر حتى الثامنة مساء اليوم. ونال هدف سون أمام بيرنلي جائزة أجمل هدف في البطولة خلال شهر ديسمبر، حيث جاء هذا الهدف بعد مجهود فردي والتقدم لمسافة كبيرة قبل التسديد في الشباك.

في المقابل سجل جاهنباخيش هدفه في مباراة فريقه برايتون أمام تشيلسي في يناير، وذلك عبر تسديدة مقصية جميلة. وسوف يتم تحديد الهدف الفائز بعد احتساب أصوات الجماهير والرجوع إلى آراء مجموعة من الخبراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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