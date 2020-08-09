فيديو أهداف الأهلي وانبي في الدوري المصري

نقدم لكم فيديو أهداف الاهلي وإنبي في الدوري المصري، في أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ 15، بالدوري المصري.

نُقلت مباراة “الاهلي وانبي” على قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” وبصوت المعلق “بلال علام” على القناة الصوتية الثانية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

عاقب الاهلي ضيفه إنبي الذي اعتمد على خطة دفاعية، وهزمه بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة الدولي.

انتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف.

وفى الشوط الثاني الدقيقة 64 سجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي، جاء الهدف بعد ان مرر أيمن أشرف كرة طولية من بعد منتصف الملعب ساقطة على رأس محمد هاني الذي وجه الكرة برأسه في المرمى من فوق محمود جاد المتقدم من مرماه.

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وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة عزز اللاعب الدولي التونسي “على معلول” تقدم الاهلي بتسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة +5(90)، جاء الهدف من ضربة حرة مباشرة من على بعد 35 ياردة تقريبًا تولى تنفيذها علي معلول الذي ارسلها عالية داخل منطقة الجزاء لتخدع محمود جاد وتسكن شباكه دون ان تلمس احد.

بهذه النتيجة انفرد الاهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 19 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة.

في المقابل تجمد رصيد “إنبي” عند النقطة 25 فى المركز السابع، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثامن “الإنتاج الحربي”، وبفارق أهداف أقل من “سموحة” الذي يحتل المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للاهلي “محمد هاني” 1-0

هدف الاهلي الثاني “على معلول” 2-0

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