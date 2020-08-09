رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز النادي الأهلي على نظيره إنبي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الأول محمد هاني في الدقيقة 64 وعزز علي معلول بالهدف الثاني في الدقيقة 95.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المرتبة الثاني برصيد 34 نقطة، بعدما فاز مساء الخميس الماضي على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إنبي كالآتي:-

1 – النادي الأهلي 52 نقطة.

2 – نادي الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

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7 – إنبي 25 نقطة.

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 17 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.