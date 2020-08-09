رياضة | برشلونة يصارع دورتموند على ضم نجم شالكه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصارع دورتموند على ضم نجم شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع المغربي أمين حارث نجم فريق شالكة الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي أن كلا من برشلونة وفالنسيا الإسبانيين وبروسيا دورتموند الألماني مهتمين بالنجم المغربي.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن شالكة لم يتلقى عرض من أي من هذه الأندية ولكن هذا الأمر وارد في الفترة المقبلة.

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وأوضح الموقع الفرنسي أنه بالإضافة لهذه الأندية فإن نيس الفرنسي يطمح في التعاقد مع النجم المغربي وذلك بناء على رغبة من باتريك فييرا المدير الفني للفريق الفرنسي على الرغم من معرفتهم بصعوبة الأمر بسبب التكلفة الكبيرة للصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن شالكة سيوافق على بيع حارث لأن النجم المغربي أخبر إدارة النادي الألماني برغبته في خوض تحدي جديد.

وذكر الموقع الفرنسي أن حارث يلعب مع شالكة منذ صيف 2017 قادمًا من صفوف نانت الفرنسي مقابل 8 مليون يورو وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 24 مليون يورو.