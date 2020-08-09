شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة الأهلي وإنبي بعد استئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، مباراة الأهلي وإنبي في منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد عودة الدوري المصري جراء التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأطمأن صبحي على جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة قبل انطلاق مباراة الأهلي وإنبي من حيث قياس درجة الحرارة، وتطهير الملعب وكافة المناطق التي يتواجد بها اللاعبون، ووجود المراقب الطبي؛ لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة تدريجيًا طبقًا للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التي سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيرًا أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات في صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الإجراءات الفورية حال ظهور أي حالات إيجابية.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد شهد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس في ستاد برج العرب بالإسكندرية في أول مباراة بالدوري بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا.

وتعود منافسات الدورى المصري العام لكرة القدم وفق إجراءات واشتراطات احترازية، وطبقًا للدليل الاسترشادى الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بالاتحادات الرياضية المختلفة، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات والمسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.

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