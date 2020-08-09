تشكيل إنبي.. أحمد علي يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المؤجلة من الأسبوع الـ15 بدوري we المصري. ويقود أحمد علي وعبد الرحمن عماد هجوم نادي إنبي أمام الأهلي. وجاء تشكيل إنبي لمباراة الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: محمود جاد Advertisements خط الدفاع: علي فوزي - رامي صبري - أسامة جلال - كريم فؤاد. خط الوسط: عبد الرحمن عماد - أحمد العجوز - محمد بسيوني - عمرو نصر. خط الهجوم: عبد الرحمن عامر - أحمد علي.

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