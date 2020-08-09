تشكيل الأهلي.. مروان مهاجمًا.. وظهور جيرالدو أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

تشكيل الأهلي شهد ظهور ثنائي قلب الدفاع أيمن أشرف وبجواره محمود متولي، في المقابل سيقود محمد هاني الجبهة اليمنى على أن يشارك النجم التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

وفي وسط الملعب، سيتواجد الثنائي عمرو السولية والمالي أليو ديانج، على أن يتواجد ثلاثة لاعبين تحت المهاجم بداية من محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايي وجيرالدو.

فايلر استقر على الدفع بمروان محسن لقيادة الهجوم على أن يتواجد المهاجم السنغالي أليو بادجي في مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلعب بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، في المقابل يحتل الفريق البترولي إنبي الترتيب السابع برصيد 25 نقطة.