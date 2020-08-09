محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل: رفض طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، رغم ظهور 16 حالة إيجابية داخل الفريق. وقال هاشم في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إنه تم إنهاء معسكر الفريق بالإسكندرية بعد حالات الإصابة التي ضربت الفريق. وتساءل عضو المصري: "لا يوجد معسكر الآن فكيف نلعب غدا أمام الحدود؟، ومتى ستكون المسحات الإضافة للاعبين؟" Advertisements وأعلن اتحاد الكرة بقاء مباراة المصري وحرس الحدود في موعدها، معتبرا أن إصابات المصري الـ16 نتيجة التقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وعلق هاشم: "نحن من أكثر الأندية التي تطبق الإجراءات الإحترازية ويكفي أن رئيس الجهاز الطبي هو عضو بلجنة طيبة بأكبر مستشفيات بورسعيد لمكافحة هذا الفيرس". وأكمل: "إدارة النادي صرفت الكثير من الأموال لتطبيق كل الاجراءات الإحترازية.. اتهامنا بالتقصير أمر غير مقبول". وخاض المصري مباراته أمام الزمالك يوم الخميس، والتي خسرها الفريق بهدف، فيما من المقرر أن يلعب مباراته أمام الحرس ضمن الأسبوع الـ18 مساء الإثنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أول رد من المصري بعد قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل مواجهة الحرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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