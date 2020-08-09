بث مباشر | نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

يستقبل الاتحاد نظيره الأهلي فى ديربي جدة، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ24، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والأهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة ديربي جدة بين “الاهلي والاتحاد” دون حضور جماهيري في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل اتحاد جدة صاحب الأرض المباراة طامعًا في تحقيق فوز لمداواة الجراح بعد الهزيمة في الجولة الماضية على يد فريق أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ 23 من الدوري.

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ويتواجد فريق “أهلي جدة” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الوحدة”.

بينما يقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”.

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