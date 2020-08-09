شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي ظاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، زميله الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، واصفًا إياه بـ «الظاهرة»، فيما كشف عن هدف الفريق الألماني هذا الموسم.

وكان ليفاندوفسكي قد قاد بايرن ميونخ لاكتساح أرسنال برباعية مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، إذ شارك في الأهداف الأربعة بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما.

وقال اللاعب عن زميله، في حوار لـ Sport1: "عندما رأيته يتدرب الأسبوع الماضي قلت لنفسي (هل علي التحدث معه عن سبب عدم ركضه؟)، ولكنه فقط قال لي: (ابقى هادئًا، يوم السبت مهم".

وأضاف: «الفوز بالثلاثية هو هدفنا في النهاية، ولكن دوري الأبطال بطولة خاصة جدًا، لديها بعض خصائص كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع للرحلة إلى لشبونة».