شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن علي العشري ولاعبي المصري بعد إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًأ هاتفيًا بسمير حلبية، رئيس النادي المصري، للاطمئنان على حالة لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي ومديرهم الفني طارق العشري بعد تأكد إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وسبق وقام وزير الشباب والرياضة بالاطمئنان على لاعبي الإنتاج الحربي ومديرهم الفني مختار مختار بعد إصابتهم من قبل بنفس الفيروس.

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدي، تأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الإثنين، بعد اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق بينهم طارق العشرى، المدير الفني، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضي.