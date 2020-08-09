شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد نادي أسوان .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة واسوان بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة المباراة بضغط في محاولة لاحراز هدف الاطمئنان، وأضاع لاعبوه العديد من الكرات كان اخطرها كرة محمد إبراهيم الذي راوغ أكثر من مدافع وسدد كرة ترتطم في القائم الايمن لمرمي مسعد عوض ثم القائم الايسر دون دخولها المرمي الخالي.

واجري فريق المقاصة تبديل اضطراري بخروج باولن فوافي ونزول مصطفي شبيطة وذلك بسبب إصابة فوافي، وحاول لاعبو اسوان السيطرة علي نهاية الشوط الأول الا ان محاولاتهم فشلت امام دفاع المقاصة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وأعلن أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل فريقه والذي ضم : مسعد عوض فى حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوى، إبراهيم القاضى، الحسينى سمير، محمود نعيم، محمد رزق، أحمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، وفادى فريد.

فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عادل، الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي ، الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد دبش ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح عاشور.

وكانت آخر مواجهات مصر المقاصة بالدورى شهدت تعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى فى 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى آخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 7 وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.