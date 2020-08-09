شكرا لقرائتكم تغريم التعاون 20 ألفاً بسبب "بيان السواط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي نادي التعاون 20 ألف ريال بسبب ما وصفته بالإساءة الإعلامية التي حملها بيان النادي الشهر الماضي على خلفية ظهور عبدالمجيد السواط في تدريبات اتحاد جدة بمعسكره الإعدادي في أبها.

وبحسب نص القرار فإن إدارة اتحاد جدة احتجت لدى اللجنة على بيان نادي التعاون الذي جاء فيه: تستغرب إدارة التعاون تصرف نادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها، وفقا لما بثه المركز الإعلامي للاتحاد، في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه، وبمساعدة نادي الاتحاد، في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعودة النشاط الرياضي.

وظهر عبدالمجيد السواط في معسكر اتحاد جدة، قبل أن يصدر التعاون بياناً يشير فيه إلى أنه فعل بند تمديد عقد اللاعب معه حتى منتصف 2021، وأن تعاقد الاتحاد معه يعتبر غير قانوني، قبل أن تتدخل لجنة الاحتراف وتطلب من السواط العودة إلى تدريبات التعاون التي انقطع عنها منذ بداية الإعداد.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد وقعت مع عبدالمجيد السواط في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع التعاون.