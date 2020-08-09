وزير الرياضة يلتقي بمجموعة شباب من محافظة الشرقية

في إطار اجتماعاته الدورية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستماع إلي آراء الشباب في مختلف المحافظات، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع الي مشاكلهم وآرائهم من اجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة.

استمع صبحي إلي المبادرات المقدمة من الشباب بالإضافة إلي

مشاكل الشباب التي قاموا بطرحها من أجل العمل علي تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا آرائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

أكد صبحي علي أهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للأنشطة التي تقدمها الوزارة أو الأنشطة التي تنفذ داخل

مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مضيفا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري في جميع المحافظات.

حضر اللقاء الأستاذ رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الاستاذ مصطفي منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، محمد الصفطي مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.