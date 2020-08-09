شادي محمد: تاريخي في الأهلي مثل أهرامات الجيزة.. ولم أذهب مع الحكام لبورسعيد

قال مدافع النادي الأهلي السابق “شادي محمد“، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها على مدار مسيرته في القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “أنا تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة”.

وتابع: “أنا تاريخ ولا أحد قادر يغير ذلك، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع، وأنا مثلها، وتاريخي كبير”.

وأضاف: “أعشق النادي الأهلي من كل قلبي ولا أقبل المزايدة حول هذه التصريحات، وأنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد”.

وواصل: “أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب، لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي”.

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ورد شادي محمد على مصطلح “أبناء النادي”، وقال: ” لا يوجد شئ اسمه ابن النادي أو خال النادي، ولكن الأصح هو أسطورة النادي”.

وواصل:” الخطيب أسطورة أهلاوية، ولا يصح أن يتم الهجوم عليه، ويقال أنها ليس من أبناء الأهلي، فلن ننكر تاريخ مصطفى يونس، ولكن لا يصح أن يطلق تلك التصريحات ضد رئيس النادي”.

لم أذهب مع الحكام لبورسعيد

وعلق شادي محمد، على تصريحات نجم الزمالك السابق فاروق جعفر، بشأن قيام المنتخب والأندية المصرية برشوى الحكام، وقال : “لم أذهب في حياتي مع أي حكم إلى بورسعيد، كنت كابتن للأهلي، ولم أقم بجولات تسوق مطلقا معهم”.

وختم: “مع احترامي لفاروق جعفر ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة ولم يحدث هذا الكلام نهائيا”.

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