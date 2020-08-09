شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، استعدادًا للقاء نظيره الاتحاد السكندري، المقرر له، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد.

وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا.

وكان الجهاز الفني عقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.