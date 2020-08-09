شكرا لقرائتكم الزمالك يُجهز مصطفى فتحي بتدريبات التأهيل للمواجهات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصطفي فتحي، صانع ألعاب الزمالك، بعيدا عن حسابات المشاركة مع الفريق الأبيض في مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء علي ستاد برج العرب، في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز حيث يواصل مصطفى فتحي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء المصري السابق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة .

واختتم الزمالك، تدريباته على ملعب فندق الإقامة اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا وعقد الجهاز الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.

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وشهدت جلسة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم التأكيد على صعوبة المبارة وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين متميزين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.