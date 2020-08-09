شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. كشف حساب حلمى طولان أمام الأحمر قبل الصدام رقم 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد إنبي يدخل حلمى طولان المدير الفني لإنبى مباراته رقم 19 أمام الأهلى في الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى باللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري العام العائدة بعد غياب منذ مارس الماضى بسبب الاهلي وانبي ويحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف فيما يحتل الاهلى صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث لعب الأحمر 17 مباراة حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف. الأهلي ضد إنبي ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلي سوى في مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالأسكندرية، بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر في المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3. الاهلي وانبي كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلي 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصري البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك. الاهلي وانبي وخسر طولان 13 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك في عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بملعب الجونة ، وأخرها مع الاتحاد السكندرى في دوري الموسم الماضى بهدفين دون رد. الأهلي ضد إنبي وتعد محطة طولان مع حرس الحدود هي المحطة التي نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر في 6 مناسبات، بما يعادل نصف عدد المباريات التي خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبي بالكامل. يدخل حلمى طولان المدير الفني لإنبى مباراته رقم 19 أمام الأهلى في الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى باللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري العام العائدة بعد غياب منذ مارس الماضى بسبب كورونا ، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 18 مواجهة أمام الأهلي خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.ويحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف فيما يحتل الاهلى صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث لعب الأحمر 17 مباراة حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلي سوى في مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالأسكندرية، بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر في المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلي 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصري البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.وخسر طولان 13 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك في عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بملعب الجونة ، وأخرها مع الاتحاد السكندرى في دوري الموسم الماضى بهدفين دون رد.وتعد محطة طولان مع حرس الحدود هي المحطة التي نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر في 6 مناسبات، بما يعادل نصف عدد المباريات التي خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبي بالكامل.

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