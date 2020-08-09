شكرا لقرائتكم بعد طلب القيد الاستثنائي من المقاصة.. اعرف موقف أيمن حفني مع المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن طلب النادي من الجبلاية بقيد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق المعار إلى المقاولون العرب، بشكل استثنائي خلال الفترة الحالية، في ظل أن المقاصة استنفذ استبدالاته قبل بداية الموسم، والأزمة التي يعيشها اللاعب مع المقاولون بعد خروجه من حسابات عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

ولا يمكن للمقاصة أن يقدم طلب قيد استثنائي في الوقت الحالي، في ظل أن المقاولون العرب رفض قطع إعارة اللاعب واكتفى باستبعاده فنيا فقط من حسابات الفريق، وهو ما أكده المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، بأن المقاولون أخرج أيمن حفني من حساباته الفنية لنهاية الموسم ولكنه لم يقطع الإعارة.

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وفي هذه الحالة يبقى حفني على ذمة المقاولون حتى نهاية الموسم ولكن دون مشاركة مع الفريق ولا يحق له اللعب في نادي آخر، في الوقت نفسه تقدم مسئولو المقاولون بالشكاوي اللازمة إلى اتحاد الكرة لضمان حق النادي في ظل عدم التزام اللاعب بحضور التدريبات منذ توقف النشاط الكروي في مارس الماضي، رغم حصوله على مستحقاته من المقاولون والتي قاربت المليون جنية بحسب ما قاله عضو مجلس إدارة المقاولون.

أيمن حفنى لم يشارك سوى فى 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقى على قوائم الانتظار فى مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.