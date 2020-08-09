شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الزمالك، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء غد، الإثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وتأتى مسحة كورونا ضمن الإجراءات المتبعة من جانب اتحاد الكرة بخضوع الأندية قبل 48 ساعة من مباريات الدورى، حيث جاءت مسحة كورونا الأخيرة للاعبى الزمالك جميعها سلبية قبل مواجهة المصرى الأخيرة التى شهدت فوز الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم دخول معسكرات ممتدة لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة، بعدما دخل الفريق عدة معسكرات خلال الفترة الماضية كان آخرها منذ السبت الماضى، فى مدينة برج العرب، وسينتهى ذلك المعسكر عقب لقاء الاتحاد وسيعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، التى ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.