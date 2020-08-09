شكرا لقرائتكم الكاراتيه يقرر حل مناطق الإسكندرية والبحيرة والدقهلية لمخالفات مالية وإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه حل عدة مناطق للعبة على مستوى الجمهورية لوجود بعض المخالفات المالية و الإدارية ، وهى مناطق كل من الأسكندرية ، و البحيرة و الدقهلية .

وكشف مسئولي اتحاد الكاراتيه أن قرار الحل تم بناءا على اجماع من مجلس إدارة الاتحاد بعد مناقشة المخالفات التي وردت بكل منطقة ، حيث انه تلقى الاتحاد شكاوى من عدد 110 مدرب من منطقة الإسكندرية بوجود مخالفات ، وبعد تحويل الأمر الى اللجنة القانونية بالاتحاد تقرر حل المنطقة ، و كذلك ما حدث في منطقتي البحيرة و الدقهلية أيضا .

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وتقدم مسئولي المناطق التي تم حلها بشكوى الى وزارة الرياضة بالطعن على قرار الحل ، وجاء رد الوزارة بصحة الإجراءات التي على أساسها تم الحل .

كان اتحاد الكاراتيه قد عقد اجتماع مع رؤساء المناطق التابعة للاتحاد أمس من أجل مناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة وكذلك مناقشة قرارات حل المناطق السابق ذكرها ، بالمركز الأولمبى بالمعادى .

واستعان مسئولي الاتحاد بطبيب نفسى لمساعدة لاعبى المنتخب على الاستعداد للبطولات المقبلة، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم من تغييرات بسبب فيرس كورونا، وكان أول تدريب للاعبى المنتخب مع الطبيب النفسى لتأهيلهم وتجهيزهم نفسيا للدخول فى التدريبات، واستئناف النشاط الرياضى بعد توقف دام طويلا عدة أشهر