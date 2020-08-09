هل أصيب بكورونا؟.. خالد الغندور تريند بعد وعكة صحية مفاجئة.. ومصادر تكشف طبيعة مرضه.. ورسالة من شوبير والحضري

كتب: ضياء السقا

تصدر الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك الأسبق، تريند محرك البحث جوجل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ودخوله المستشفى.

ونشر الغندور صورًا خلال تواجده داخل أحد المستشفيات، مما أثار قلق الجمهور.

وطالب الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادي الزمالك بالدعاء له، قائلًا: ”كل اللي محتاجه من أصحابي وأصدقائي هو الدعاء لي بالشفاء إن شاء الله“.

وتردد أن خالد الغندور أصيب بفيروس كورونا، وهو ما نفاه بنفسه، حيث أصيبت ابنته بالفيروس، وشفيت منه قبل أسابيع.

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وبسحب مصادر لموقع ”إرم نيوز“، فإن الغندور يعاني من مشاكل في القولون، تسببت في دخوله المستشفى، وإجراء تحاليل وأشعة.

من جانبه، حرص الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على مساندة الغندور.

ونشر شوبير تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها: "مش من طبيعتى إنى أعلق على تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور فى محنة مرض حقيقية ويحتاج الدعاء من الجميع، ده مش وقت أهلى ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".

فيما قال عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”شفاك الله وعفاك وتقوم بألف سلامة يا نجم مصر“.