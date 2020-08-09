الامارات | 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، محمد سلطان، عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان، عقب المسحة التي خضع لها الفريق قبل يوم واحد.

وقال محمد سلطان لقناة صدى البلد: "طبيب الفريق قام بعزله منذ خمسة أيام، بعد ظهور بعض الأعراض عليه أخيراً".

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وأوضح: "المسحة التي خضع لها فريق مصر المقاصة أظهرت عن ظهور ثلاث حالات، أعراضهم بسيطة، وتم عزلهم بالفعل، ليصل العدد إلى أربع حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة".

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