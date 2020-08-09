رياضة | نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت ردود الفعل داخل غرفة ملابس ريال مدريد الإسباني عقب انتهاء موسم الفريق الملكي بالخروج من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-2، الجمعة الماضي، أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني عن أن الغالبية العظمى من لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في العمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وأضاف أن بعض اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد محبطون من أداء زميلهم البلجيكي إيدين هازارد في الموسم الحالي.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي نظير 100 مليون يورو، إلا أنه غاب لفترات طويلة للإصابة، ولم يحرز سوى هدفًا واحدًا في كل البطولات.