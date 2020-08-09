شكرا لقرائتكم شوبير: رمضان صبحي رفض عرض تجاوز 100 مليون جنيه من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن رمضان صبحي صانع ألعاب هدرسفيلد الانجليزي المعار إلى النادي الأهلي، قد رفض عرضاً خلال الفترة الماضية من أحد الأندية المصرية، تجاوز المائة مليون جنيه، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر "الحكايه من النهايه ان نادي مصري مش بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان اللاعب رفض وقال ف مصر يااما الاهلي يااما بلاش بس خلاص".

واصل شوبير متحدثاً عن خالد الغندور نجم الزمالك السابق والذي تعرض لوعكرة صحية خلال الأيام الماضية "مش من طبيعتي اني اعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور في محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع ده مش وقت اهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".



شوبير

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ويراقب مسئولو النادي الأهلي العروض التى وصلت خلال الفترة الماضية لرمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بعدما شهدت الأيام الماضية عدة عروض أبدت رغبتها في ضم اللاعب الذي مازال مصيره مُعلق حتى الأن ، ووضع الاهلي هذه العروض تحت "الميكروسكوب" وراقب تصرفاتها وإتصالاتها لخطف اللاعب في ظل الرغبة الحمراء للأبقاء على رمضان صبحي ويأتي متابعة الاهلي لهذه العروض بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية في أوربا ترغب في شراء اللاعب لكن عرضها المالي ليس كبير كما أن هناك عرضاً من بيراميدو بجانب عرض مصري أخر ربما تدخل في الصفقة لأفساد محاولات الأهلي الأبقاء على اللاعب فقط.

الساعات الماضية شهدت "انفراجة" فى صفقة رمضان صبحى بالأهلى، بعد الاتصالات المكثفة بين إدارة القلعة الحمراء ونظيرتها فى نادى هيدرسفيلد ، ومع اللاعب أيضاً الذى يبدو أنه لم يحسم موقفه بشكل نهائى بشأن البقاء أو الرحيل، ويتسم موقفه بالتغيير من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى ، وفى هذا الشأن، علم "اليوم السابع" أن محاولات الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى اقتربت من النجاح، فى ظل التوافق المالى بين القلعة الحمراء والنادى الإنجليزى، وترحيب اللاعب بالبقاء مع الأهلى خلال الساعات الماضية.

مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى بات واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وكلّف الأخير أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى بتكثيف المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً خلال الأيام الحالية حتى يستطيع الأهلى الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.