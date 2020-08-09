شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 أهداف «+90» في تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة دائما ما تنعم بالإثارة والمتعة هي التي تجمع الأهلي وإنبي، حيث يلتقي الفريقان مساء الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

أهداف اللحظات الأخيرة كانت عنواناً لمواجهات الفريقين خلال 10 مناسبات شهيرة، حيث سكنت الشباك أهداف قلبت موازين مواجهات الأهلي وإنبي عبر تاريخها.

10 أهداف قاتلة (+90) في تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

وائل جمعة افتتح أهداف الوقت بدل الضائع في مواجهات الأهلي وإنبي وسجل هدف تتويج الأحمر بالسوبر المصري 2005 مع الدقيقة 90+3.

محمد أبوتريكة يجدد السيناريو في سوبر 2006 ويسجل هدف فوز الأهلي باللقب مع الدقيقة 90+1 من عمر المواجهة.

ويأتي الدور على عماد متعب ليسجل مع الدقيقة 90+4 من عمر مباراة الأهلي وإنبي بالدور الأول لدوري 2006-2007 ليحسم النقاط الثلاثة لأبناء التتش.

أمادو فلافيو الأنجولي كان على موعد مع هدف قاتل في شباك إنبي ليفوز الأهلي بنتيجة 4/3.مع الدقيقة 90+3، من عمر مباراة الدور الأول للدوري 2007-2008.

أحمد عبدالرؤوف يصعق الأهلي بهدف التعادل مع الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة الفريقين المثيرة بالدور الأول لموسم 2008-2009 لتنتهي المباراة بالتعادل 3/3.

الزئبقي محمد بركات يفض الاشتباك ويعلن عن فوز الأهلي بثلاثية أهداف مقابل هدفين بهدف سجله في انبي مع الدقيقة 90+2 في لقاء الدور الأول لموسم 2010-2011.

Advertisements

من جديد الأهلي يحسم السوبر المصري على حساب إنبي مع اللحظات القاتلة، فيسجل جدو في الدقيقة 90 ليحسم المارد الأحمر اللقب على حساب نظيره البترولي في 2012.

عمرو جمال حال دون خسارة الأهلي أمام إنبي وسجل هدف تعادل فريقه الأحمر مع الدقيقة 90+3 من عمر مباراة الفريقين بدوري 2014-2015.

وأكمل أحمد الشيخ رباعية الأهلي في مرمى انبي مع صافرة نهاية مواجهة الفريقين موسم 2017-2018.

مروان محسن كان أخر من سجل +90 في لقاء الفريقين، حيث عزز ثنائية الأهلي في مرمى أبناء النادي البترولي بأخر لقاءات الفريقن يالدوري.