شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبي اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الاهلي للظهور في بطولة الدوري المحلي اليوم ،الأحد، حيث يلتقي مع نظيره إنبي في الثامنة مساءً في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة المرتقبة التى يعود بها الفريقين للظهور في بطولة الدوري بعد غياب عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

1_ يلتقي الاهلي مع إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" المباراة على الهواء مباشرة .

2_ التقى الأهلى وإنبى فى 33 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 22 لقاءً وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

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3_ يدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

4_ سجل لاعبو الأهلى 60 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 33 مرة.

5_أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، أما كبر انتصار حققه إنبى أمام الأهلى فكان في موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد