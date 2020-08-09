شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أتمنى عودة عمر جابر لصفوف الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اللاعب الذي يتمنى عودته من جديد لارتداء قميص النادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى عودة عمر جابر لاعب بيراميدز الحالي، فهو لاعب مميز بالطبع ويحب الزمالك، كما أنه صديق شخصي لي». وأضاف: «أحب باسم مرسي لأنه شخص طيب، كذلك محمد إبراهيم أحد أبناء النادي». وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه يميل لعودة عمر جابر لصفوف الزمالك، إذا كان مستواه سيفيد النادي فنيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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