شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره إنبي، الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
المباراة تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب القاهرة الدولي.
وتنقل قناة «أون تايم سبورتس» المباراة حصريا عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، وياتي إنبي سابعا بـ 29 نقطة.
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