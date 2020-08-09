أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، تعيين أندريا بيرلو، مديرا فنيا للبيانكونيري، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.
وأقيل ساري من منصبه ، عقب فشل الفريق في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي من دور الـ16.
وكان يوفنتوس قد تغلب على ضيفه ليون (2-1)، أمس الجمعة، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، لكن النتيجة لم تكن كافية للتأهل ، في ظل هزيمته ذهابًا (1-0).
جديرا بالذكر نجح ساري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد مستوى مخيب للامال لجماهير اليوفي، وخسر نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح، وكان الخروج المفاجئ على يد ليون، المسمار الأخير في نعش قيادة ماوريسيو للسيدة العجوز.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً ..أندريه بيرلو مديراً فنياً لفريق يوفنتوس الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.