شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مواجهة تشيلسي في «الأبطال».. بايرن ميونيخ يفتح ملف التجديد لـ«ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي بايرن ميونيخ الألماني ملف التجديد مع لاعبه ديفيد ألابا، عقب انتهاء مهلة إدارة «البافاري» التي منحتها للاعب والمحددة بلقاء تشيلسي الذي أقيم، مساء السبت، في بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهى بفوز الفريق الألماني بسباعية مقابل هدف خلال اللقاءين بدور الستة عشر من عمر البطولة الأوروبية.

وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» أن اللاعب سيعقد جسلة مع إدارة ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موقعة برشلونة المحدد لها 14 اغسطس الجاري، لحسم ملف تجديده أو رحيله عن صفوف الفريق الألماني خلال الميركاتو الصيفي خاصة وأنه اللاعب النمساوي يمتلك عدة عروض أوروبية.

وكان اللاعب النمساوي هرب أكثر من مرة خلال الفترة الحالية بشأن تجديد عقده مع ناديه الحالي، الأمر الذي فسره بأنه يتفاوض مع أندية أخرى أمثال ريال مدريد الإسباني الذي توج بلقب الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي الذي حل وصيفا لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.