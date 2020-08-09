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بعد مواجهة تشيلسي في «الأبطال».. بايرن ميونيخ يفتح ملف التجديد لـ«ألابا»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي بايرن ميونيخ الألماني ملف التجديد مع لاعبه ديفيد ألابا، عقب انتهاء مهلة إدارة «البافاري» التي منحتها للاعب والمحددة بلقاء تشيلسي الذي أقيم، مساء السبت، في بطولة وانتهى بفوز الفريق الألماني بسباعية مقابل هدف خلال اللقاءين بدور الستة عشر من عمر البطولة الأوروبية.

وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» أن اللاعب سيعقد جسلة مع إدارة ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موقعة المحدد لها 14 اغسطس الجاري، لحسم ملف تجديده أو رحيله عن صفوف الفريق الألماني خلال الميركاتو الصيفي خاصة وأنه اللاعب النمساوي يمتلك عدة عروض أوروبية.

وكان اللاعب النمساوي هرب أكثر من مرة خلال الفترة الحالية بشأن تجديد عقده مع ناديه الحالي، الأمر الذي فسره بأنه يتفاوض مع أندية أخرى أمثال الإسباني الذي توج بلقب ، ومانشستر سيتي الذي حل وصيفا لفريق بطل .

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