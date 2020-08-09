شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يدافع عن وائل جمعة بعد تصريحات شوقي السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد شادي محمد، مدافع النادي الأهلي سابقا، على تصريحات شوقي السعيد، مدافع الزمالك السابق، التي ادعى فيها تفوقه على وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، مساء السبت: «لن أرد على شوقي السعيد فهو لاعب بدون تاريخ ولا أحد يعرفه».

وأضاف: «وائل جمعة أسطورة ولا يصح أن يقول شوقي السعيد ذلك لأنه بلا تاريخ».