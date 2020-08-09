شكرا لقرائتكم خبر عن جودي بيلينجهام: بروسيا دورتموند بوابتي للانتقال إلى عمالقة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جودي بيلينجهام المنضم حديثا لصفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني قادما من برمنجهام سيتي الإنجليزي، إنه سعيد جدا بارتداء قميص النادي الألماني خلال الموسم المقبل، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير أدائه الفني بشكل سريع حتى يدخل في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد.

أضاف بيلينجهام في تصريحات لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه فضل بروسيا دورتموند على عدد من الأندية الإنجليزية بسبب تأكده من حصوله على فرصة دائمة للعب داخل المستطيل الأخضر بالإضافة لعدم كثرة اللاعبين بمركزه داخل صفوف بروسيا درتموند.

وأشار التقرير إلى أن لاعب بروسيا درتموند كان اقترب بشدة لصفوف فريق مانشستر يونايتد ولكن المقابل المادي الذي عرضته إدارة «الشياطينن الحمر» كان ضعيفا مقارنة بالعرض المادي الذي قدم من قبل بروسيا درتموند الألماني.

وأكد بيلينجهام أنه سينتقل خلال المواسم المقبلة لأكبر أندية أوروبا بعد إثبات قدراته الفنية وتقديم عروض مميزدة مع فريقه الحالي.