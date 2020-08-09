شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: «المباديء الحمراء جعلتني أسجل في مرمى الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على هدفه في مرمى الأهلي بقميص نادي الإسماعيلي. وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «كنت أقدر أضيع هدفي في مرمي الأهلي بعد رحيلي للإسماعيلي». وقال: «لو كان حدث لكان ذلك دليلا على أنني لم أتعلم شيئا من النادي الأهلي، ولكن المباديء الحمراء منعتني». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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