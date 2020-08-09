شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: جيل اللاعبين الحالي "معندوش" انتماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ان الانتماءات الرياضية لم تتواجد بين لاعبي الجيل الحالي.

وقال شريف عبد المنعم خلال تواجده ضيفا على قناة " أون تايم سبورتس " مع الإعلامي سيف زاهر: "أحمد فتحي ضرب أكبر مثل لعدم الانتماء واختار مصلحته، وليد سليمان تعامل بذكاء وشريف إكرامي حارس النادي الأهلي اختار الخروج بشكل يليق به.. إكرامي خرج من البيت الكبير".

وأكد شريف عبد المنعم أن رحيل حسام عاشور لاعب النادي الأهلي عن صفوف الفريق جاءت بشكل غير مناسب، قائلا:" حزين على نهاية حسام عاشور مع الأهلي ".

وقال "عبدالمنعم" أحمد فتحي أكبر مثال على عدم الانتماء، فعلى الرغم من تكريم النادي الأهلي له برغبة الإدارة في تجديد عقده على الرغم من تقدمه في السن، إلا أن فتحي ضرب بذلك عرض الحائط وفضل مصلحته على الأهلي وقرر التوقيع مع نادٍ آخر على الرغم من كل ما قدمه له النادي الأهلي.

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وأردف: ما قام به أحمد فتحي في النهاية أمر عادي واحترافي في عالم كرة القدم، ولكن الأخير لم يعترف بحق الأهلي عليه من وجهة نظري بالطريقة التي قرر بها مغادرة الأهلي، وذلك على الرغم من تعامله بهدوء والتزامه الصمت حتى الآن.

وتطرق للحديث عن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي: الأهلي لم يخطئ في تعامله مع حسام عاشور ولم يكن قاسيًا معه، عاشور حزين على نهاية حسام عاشور في الأهلي، فعلى الرغم من كل ما قدمه للفريق، إلا أنه أهدر كل ذلك في لحظة.

وختم، أنه على العكس تمامًا تعامل شريف إكرامي بشكل احترافي يليق بتاريخه ويتفق بالوقت ذاته مع مبادئ النادي الأهلي، وأخبر المسئولين برغبته في الرحيل لإيجاد فرصة مناسبة للعب باستمرار ورفض دكة الأهلي وهو حق مشروع له.