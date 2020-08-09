شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: بكره التحفيل والتعصب ومن الطبيعى احترام جماهير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن من الطبيعى احترام جماهير النادى الأهلى ولا أتحدث عليهم بسوء وغير ذلك هو الخطأ والتعصب والتحفيل من أسوأ الأشياء.

وقال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الطبيعى أن أحترم جماهير النادى المنافس ولا أتحدث عليهم بسوء وغير ذلك هو الخطأ، والتعصب والتحفيل من أسوأ الأشياء التى أكرهها فى مصر لأن البطولات رزق فممكن أجيب مورينيو للزمالك ولا يوفق وممكن أجيب مدرب اسمه صغير وينجح فهى رزق".

وأضاف أحمد مرتضى: "التربية والتجارب هى التى تكون شخصيتى ومن الذكاء التعلم من كل الناس سواء أصدقائك أو منافسيك، وأى خلاف شخصى يكون بين والدى وأى شخص آخر أحاول أهدى من الخلاف وإنهائه ولكن خلافات النادى بكون فى صف النادى، وأكبر مثال أن علاقتى كانت جيدة بمحمود طاهر بالرغم من خلافاته مع والدى مرتضى منصور فى وقت ما".

وأوضح عضو مجلس الزمالك: "تلقينا تهديدا من أحد القطريين بقتل بعثة الزمالك في حالة اللعب في قطر في مباراة السوبر، فقاتلت على إقامة المباراة ولكن بعد أخذ الضمانات اللازمة".

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وتابع أحمد مرتضى: "تعرضت للإصابة بالغدة الدرقية مؤخرا وكل بطولة لازم أتعرض لإصابة وهى التي أثرت على شكلى وغيرت ملامحى لأنه تورم أحيانا عينى".

وأكد أحمد مرتضى: "أن حسام حسن وإبراهيم هما أول من طلبوا إشرافى على الكرة بدلا من كابتن أحمد سليمان ورفضت الموضوع شكلا وتفصيلا ولا أرغب في تواجدى على حساب الآخر، ومن هنا بدأت الإشراف بعد ذلك".