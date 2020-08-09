عادل عبد الرحمن : رمضان صبحي لاعب مؤثر لكن الأهلي لا يقف على أحد

قال عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق ان رمضان صبحي نضج كثيرا واصبح لاعب مؤثر مع الفريق خلال هذا الموسم رغم مشاركته القليلة لكن تواجده إضافة مهم.

واضاف نجم الاهلي السابق في

تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان الاهلي دائما لا يقف على لاعب ولا يتأثر بغياب او رحيل احد اللاعبين مضيفاً ان الاهلي اهم ما يميزه عن اي نادي آخر هو الانضباط .

وتابع ان الاهلي يسعى بقوة لاستمرار رمضان مع الفريق الفترة القادمة تلبيه لرغبة فايلر ببقاء اللاعب للإستفاده منه في بطولة افريقيا نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.