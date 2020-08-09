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رياضة | موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك للمواجهة المقبلة في الدوري المصري أمام نادي الإتحاد السكندري، في لقاء الجولة 18، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقررة غداً الاثنين 10 أغسطس، بملعب الجيش بمدينة برج العرب.

ويأمل الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إضافة 3 نقاط جديدة، ويعزز تواجد الفريق في المركز الثاني.

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بينما أمل نادي الإتحاد السكندري في إضافة 3 نقاط جديدة، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، وتحقيق انطلاقة قوية للفريق، بعد فترة التوقف بسبب فيروس .

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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