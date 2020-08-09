- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فاران: أتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع ريال مدريد، الفرنسي رافايل فاران، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة أمام مان سيتي، مشيراً إلى أنها «هزيمته»، كونه كان وراء خطأين فادحين بهدفين لسيتي في اللقاء الذي انتهى 2-1 لمان سيتي. وتابع في تصريح صحافي نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية: «حضرنا جيداً للمباراة، لكن الأخطاء كانت مكلفة للغاية، وأدت إلى الهزيمة». وأضاف: «غامرنا كثيراً في بداية المباراة، وربما ذلك تسبب في التوتر الذي حصل على مستوى الدفاع وأدى لتلك الأخطاء».
وبدأت مشكلات الريال منذ الدقيقة التاسعة حين ارتكب فاران خطأ رهيباً فانتزع منه جيزوس الكرة ومررها لسترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك. وعاد مجدداً ليرتكب خطأ آخر في الشوط الثاني، حين أخطأ بتمرير الكرة لحارسه، فأخذها منه مجدداً جيزوس وسجل منها الهدف الثاني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فاران: أتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.