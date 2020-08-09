شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة ساري من تدريب «السيدة العجوز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع المدرب ماوريتسيو ساري ثمن خروج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قررت إدارة بطل الدوري الإيطالي إعفاءه من مهمته.

وقال نادي «السيدة العجوز» في بيان «يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريتسيو ساري.يود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي».وذكرت تقارير أن يوفنتوس اتصل بمدرب لاتسيو سيموني إينزاغي والمدرب السابق لتوتنهام، الأرجنتيني بوكيتينو،ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وأشارت شبكة «سبورت إيطاليا»أن التعاقد مع إينزاغي مستبعداً بما أن فريق العاصمة تأهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

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